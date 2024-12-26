Таиланд согласился стать страной-партнером БРИКС

Таиланд принял приглашение стать партнером БРИКС. Об этом заявил гендиректор департамента информации, пресс-секретарь МИД королевства Никондет Пхалангкун.

Он напомнил, что в октябре страна получила от России официальное приглашение стать партнером объединения.

«24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ... В тот же день министр иностранных дел... направил письмо министру иностранных дел России, в котором было дано согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера», — подчеркнул Пхалангкун.

Пресс-секретарь МИД назвал этот статус первым шагом королевства на пути к полноправному членству в БРИКС в будущем.

Ранее Боливия приняла приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера, напоминает «Свободная пресса».

