Таиланд согласился стать страной-партнером БРИКС
Таиланд принял приглашение стать партнером БРИКС. Об этом заявил гендиректор департамента информации, пресс-секретарь МИД королевства Никондет Пхалангкун.
Он напомнил, что в октябре страна получила от России официальное приглашение стать партнером объединения.
«24 декабря состоялось заседание кабинета министров, на котором было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ... В тот же день министр иностранных дел... направил письмо министру иностранных дел России, в котором было дано согласие Таиланда присоединиться к БРИКС в качестве страны-партнера», — подчеркнул Пхалангкун.
Пресс-секретарь МИД назвал этот статус первым шагом королевства на пути к полноправному членству в БРИКС в будущем.
Ранее Боливия приняла приглашение присоединиться к БРИКС в качестве государства-партнера, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru