Сын президента Туркменистана назначен новым вице-премьером страны

Вице-премьером Туркменистана стал сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство ORIENT.

Ранее Сердар Бердымухамедов занимал пост министра промышленности и строительного производства Туркеменистана.

Глава страны создал еще одну должность вице-премьера, который может входить в Государственный совет безопасности. На значение на этот пост проводит председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана.

В обязанности нового вице-премьера будут входить цифровизация и внедрение инновационных технологий в различные системы страны, в том числе в госуправление, финансовый сектор и в социально значимые отрасли. В кабмине также будет создан Контрольный отдел, которым будет управлять Сердар Бердымухамедов.

