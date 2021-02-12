Сын президента Туркменистана назначен новым вице-премьером страны
Вице-премьером Туркменистана стал сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова Сердар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство ORIENT.
Ранее Сердар Бердымухамедов занимал пост министра промышленности и строительного производства Туркеменистана.
Глава страны создал еще одну должность вице-премьера, который может входить в Государственный совет безопасности. На значение на этот пост проводит председатель Высшей контрольной палаты Туркменистана.
В обязанности нового вице-премьера будут входить цифровизация и внедрение инновационных технологий в различные системы страны, в том числе в госуправление, финансовый сектор и в социально значимые отрасли. В кабмине также будет создан Контрольный отдел, которым будет управлять Сердар Бердымухамедов.
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