СВР заявила о планах Киева вывезти реликвии из Киево-Печерской лавры
Украина и ЮНЕСКО договорились о вывозе ценностей из Киево-Печерской лавры. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей», — говорится в сообщении СВР.
В дальнейшем святыни намерены передать музеям Италии, Франции, Германии, Ватикана под предлогом «спасения от ракетных ударов» России. По данным СВР, в обители уже описано церковное имущество. Кроме того, выделены средства для перевозки ценностей в Европу, пишет RT.
Предстоятелю Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщили, что святыни перевезут временно, однако в российской спецслужбе уверены, что Запад не намерен возвращать реликвии. В СВР напомнили, что с Украины ранее тайно вывезли древнейшие византийские иконы, которые теперь выставляются в Лувре.
Как отметили в ведомстве, защита Киево-Печерской лавры имеет для России глубинное духовное измерение, и решимость Москвы довести специальную военную операцию до конца «становится только тверже».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru