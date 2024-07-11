СВР рассекретила данные о поисках США альтернативы Зеленскому

Служба внешней разведки России обнародовала данные о поисках Вашингтоном альтернативы президенту Украины Владимиру Зеленскому. Рассекреченная шифрограмма ведомства опубликована в журнале «Разведчик».

В документе отмечается, что Запад обеспокоен динамикой настроений в украинском обществе, где нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, «стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам». В то же время США и Европа хотели бы продолжения работы Зеленского, на которого «завязаны схемы финансирования» конфликта, приносящие доходы киевскому режиму и западным оружейникам.

На этом фоне Вашингтон и союзники убеждают оппонентов украинского президента пока проявлять сдержанность, но в то же время Запад активизировал усилия по поиску альтернативы Зеленскому. Соответствующие контакты установлены с экс-президентом Украины Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, ведется негласная работа с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, бывшим спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

«Эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них», — говорится в шифрограмме.

Ранее СВР сообщила, что Запад начал искать альтернативу Зеленскому, политика могут сменить Залужный, Кличко или Порошенко, напоминает 360.ru.

