Sveriges Radio: Швеция рассмотрит условия поставки истребителей Gripen Украине
Правительство Швеции собирается поручить министерству обороны рассмотреть условия для поставки Киеву истребителей Gripen. Об этом сообщило радио Sveriges Radio со ссылкой на источник.
Отмечается, что правительству необходимо знать, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как скоро государство сможет получить на замену новые истребители. При этом указывается, что важным вопросом является проведение обучения пилотов Украины и другого персонала.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP заявил, что Киеву необходимо порядка 160 истребителей F-16, чтобы не дать пилотам России доминировать в воздухе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша запретила ввоз украинского зерна с 15 сентября
- Рок-певица Мара награждена медалью Минобороны РФ «Генерал Александров»
- СМИ: Минтранс введет обязательную регистрацию средств индивидуальной мобильности
- «Проект Украина закрыт»: СБУ возбудила уголовное дело против Аркадия Бабченко
- Пилот Литвинов заявил, что Airbus A320 надо было сажать в Омске, а не в поле
- Группа Aerosmith перенесла прощальный тур из-за проблем со здоровьем фронтмена
- Sveriges Radio: Швеция рассмотрит условия поставки истребителей Gripen Украине
- Пилот Дамир Юсупов сказал, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
- Чубайса заметили в аэропорту Риги после заявления Путина
- Путин объяснил связь контрнаступления ВСУ и президентских выборов в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru