Sveriges Radio: Швеция рассмотрит условия поставки истребителей Gripen Украине

Отмечается, что правительству необходимо знать, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как скоро государство сможет получить на замену новые истребители. При этом указывается, что важным вопросом является проведение обучения пилотов Украины и другого персонала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP заявил, что Киеву необходимо порядка 160 истребителей F-16, чтобы не дать пилотам России доминировать в воздухе, передает «Радиоточка НСН».

