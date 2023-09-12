Sveriges Radio: Швеция рассмотрит условия поставки истребителей Gripen Украине

Правительство Швеции собирается поручить министерству обороны рассмотреть условия для поставки Киеву истребителей Gripen. Об этом сообщило радио Sveriges Radio со ссылкой на источник.

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Отмечается, что правительству необходимо знать, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как скоро государство сможет получить на замену новые истребители. При этом указывается, что важным вопросом является проведение обучения пилотов Украины и другого персонала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP заявил, что Киеву необходимо порядка 160 истребителей F-16, чтобы не дать пилотам России доминировать в воздухе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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