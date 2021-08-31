«Сушка явки». Десятки «пустых» аккаунтов Twitter публикуют призывы не ходить на выборы
Десятки аккаунтов Twitter стали распространять призывы игнорировать выборы в Госдуму, сообщает Znak.com. При этом издание отмечает, что в основном комментарии публикуются с «пустых» аккаунтов, то есть тех, которые не пишут постов в ленту, а лишь комментируют посты других пользователей. Также странным авторы статьи называют тот факт, что аккаунты, с которых распространяются призывы, были созданы в июне и августе.
Особенно активно данные пользователи оставляли комментарии под стримом соратников оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова и Руслана Шаведдинова. Например, пользователь под ником «Суп с кашей» опубликовал такой комментарий: «Да забить стоит на эти выборы, там и так все понятно». Ему вторил пользователь с ником «Пустой колодец», который написал ряд комментариев в стиле: «Да там за нас уже давно все решили». Леонид Волков прокомментировал это словами: «Сушка явки выглядит так», передает его слова Znak.com.
Выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября.
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