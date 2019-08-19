Супруга Нетаньяху публично унизила Украину караваем. Видео
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара бросила на землю традиционный кусок каравая, которым её встречали на Украине в аэропорту Киева. Как отмечает РЕН ТВ, это первый за 20 лет официальный визит главы правительства еврейского государства в незалежную.
Чету израильского премьера встречали в аэропорту хлебом-солью. Нетаньяху, знающий традиции, отломил кусок каравая, и обмакнув его в соль, съел. Второй ломтик он решил отдать жене, однако та под телекамеры бросила его с отвращением на землю. Видео этого момента появилось в сети.
Судя по всему, поведение Сары Нетаньяху вызвано предыдущими событиями. Сообщается, что в самом самолёте она устроила скандал, ей не понравилось, как ее приветствовал командир экипажа во время посадки на борт, передает Газета.ру. Она хотела отчитать пилотов, однако её не пропустили в кабину пилотов. После этого командир по новой приветствовал премьера с супругой - уже в воздухе.
Ранее Сара Нетаньяху была признана на родине виновной по делу о нецелевом расходовании государственных средств – она растратила на деликатесы 100 тысяч долларов. Суд приговорил Биньямина Нетаньяху к штрафу более 15 тысяч долларов, Сара получила судимость. Причём, ей ещё повезло - первоначально жену премьера подозревали в мошенничестве, незаконном обогащении и обмане общественного доверия.
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