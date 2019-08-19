Супруга Нетаньяху публично унизила Украину караваем. Видео

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара бросила на землю традиционный кусок каравая, которым её встречали на Украине в аэропорту Киева. Как отмечает РЕН ТВ, это первый за 20 лет официальный визит главы правительства еврейского государства в незалежную.

Чету израильского премьера встречали в аэропорту хлебом-солью. Нетаньяху, знающий традиции, отломил кусок каравая, и обмакнув его в соль, съел. Второй ломтик он решил отдать жене, однако та под телекамеры бросила его с отвращением на землю. Видео этого момента появилось в сети.