Сума, тюрьма и политическая провокация

«Хайп и политическая провокация» - так отреагировала первый заместитель главы думского комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева на публикацию в сети видео с ее выступлением про малоимущих и уголовников. Как следует из пояснений депутата, разговор шел о введении прогрессивной шкалы НДФЛ на заседании комитета два месяца назад. Опубликованный в интернете отрывок реплики Гусевой, выступившей против отмены НДФЛ для малоимущих, наделал много шума, как это уже бывало с высказываниями чиновников, не в полной мере обдумавших свои слова. Гусева, говоря о малоимущих, указала на то, что среди таковых есть люди, которые никогда не работали и жили за государственный счет: «Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы – и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», – заявила депутат, предложив в завершении создать рабочую группу, которая просчитала бы «экономику» предложения об отмене НДФЛ для малоимущих. Позже Ирина Гусева заявила агентству РИА Новости, что «политические оппоненты» ее слова «вырвали из контекста» после ее публикации, в которой она «потребовала от «Почты России» и энергетиков навести порядок с тарифами».

Проявлением социального дарвинизма в эфире НСН реплику депутата директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Гусева понимает, что условия, которые созданы для большинства граждан РФ, вполне сопоставимы с тюремными. В нормальных странах прогрессивная шкала налогообложения обязательна: чем человек беднее, тем меньше он должен платить обществу. «Единая Россия» понимает справедливость строго наоборот: чем человек беднее, тем больше он должен платить государству. Нужно понимать, что люди бедны не потому, что они порочны, а потому что государство искусственно удерживает их в нищете и бедности. В нищете у нас 10%, в бедности — 70% населения. У нас в «тени» занято порядка 30 млн человек, это 40% рабочей силы. Это вызвано регрессивной шкалой обложения личных доходов. Чем беднее человек, тем больше из него пытаются выжать. Собирать эти налоги невозможно ни с моральной точки зрения, ни с сугубо административной».

Вице-спикер Госдумы РФ Пётр Толстой в беседе с НСН воздержался от комментариев насчет реплики Ирины Гусевой. Вместе с тем, он высказал мнение, что одна отмена НДФЛ для малоимущих не решит вопрос социальной справедливости в стране. По его мнению к проблеме нужно подходить комплексно и принять порядка 20 законов, «чтобы ситуация стала более справедливой».

