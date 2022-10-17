Судно Ince Akdeniz с пшеницей из Украины прибыло в Бангладеш
Судно Ince Akdeniz с украинской пшеницей понедельник прибыло в Бангладеш. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic, передает ТАСС.
Отмечается, что находится 55 тыс. тонн пшеницы. Согласно информации сервиса, судно вышло из украинского порта Южный 14 сентября.
В июле Россия, Украина и Турция подписали соглашения о создании коридора для вывоза зерна по Черному морю из портов Одессы, Черноморска и Южного. Целью было заявлено обеспечение пшеницей бедных стран.
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