Судно Ince Akdeniz с пшеницей из Украины прибыло в Бангладеш

Судно Ince Akdeniz с украинской пшеницей понедельник прибыло в Бангладеш. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic, передает ТАСС.

Отмечается, что находится 55 тыс. тонн пшеницы. Согласно информации сервиса, судно вышло из украинского порта Южный 14 сентября.

В июле Россия, Украина и Турция подписали соглашения о создании коридора для вывоза зерна по Черному морю из портов Одессы, Черноморска и Южного. Целью было заявлено обеспечение пшеницей бедных стран.

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ТЕГИ:БангладешУкраина
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