Суд запретил Google и Yandex показывать выражение «Умное голосование» в поисковой выдаче
Арбитражный суд российской столицы принял решение запретить Google и Yandex показывать словосочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче. Такой вердикт вынесен в качестве обеспечительной меры по иску ставропольской компании «Вулинтертрейд», занимающейся реализацией овечьей шерсти.
Такая информация появилась в решениях суда от 3 сентября. В июне данное предприятие в рекордные сроки зарегистрировало товарный знак «Умное голосование», который совпадает с проектом оппозиционера Алексея Навального.
Соратник Навального Иван Жданов считает решение Арбитражного суда Москвы незаконным. По его словам, термин «Умное голосование» не предмет коммерческого оборота, используется уже несколько лет. Таким образом, по словам Жданова, речь идёт о злоупотреблении права истцом.
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