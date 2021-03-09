Суд в Турции вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве посла РФ

Суд в Анкаре вынес приговор девятнадцати фигурантам дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА Новости.

Пятеро из 28 подозреваемых, которым были предъявлены обвинения, оправданы. Ещё пятерых приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, девять фигурантов дела получили от 5 до 15 лет лишения свободы. На последнем слове обвиняемые не признали свою вину, сообщает телеканал «360».

При этом девять обвиняемых находятся в розыске, отмечает Газета.ру.

Российский посол в Турции Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия художественной выставки, напоминает «Свободная пресса». Напавший на дипломата полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован.

Суд по делу об убийстве Карлова начался в январе 2019 года. Обвинения были предъявлены 28 гражданам, в том числе оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену. По данным прокуратуры, убийство посла РФ — провокация, нацеленная на подрыв турецко-российских отношений, отмечает РЕН ТВ.

