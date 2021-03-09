Суд в Турции вынес приговор обвиняемым по делу об убийстве посла РФ
Суд в Анкаре вынес приговор девятнадцати фигурантам дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА Новости.
Пятеро из 28 подозреваемых, которым были предъявлены обвинения, оправданы. Ещё пятерых приговорили к пожизненному заключению. Кроме того, девять фигурантов дела получили от 5 до 15 лет лишения свободы. На последнем слове обвиняемые не признали свою вину, сообщает телеканал «360».
При этом девять обвиняемых находятся в розыске, отмечает Газета.ру.
Российский посол в Турции Андрей Карлов погиб 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия художественной выставки, напоминает «Свободная пресса». Напавший на дипломата полицейский Мевлют Мерт Алтынташ был ликвидирован.
Суд по делу об убийстве Карлова начался в январе 2019 года. Обвинения были предъявлены 28 гражданам, в том числе оппозиционному проповеднику Фетхуллаху Гюлену. По данным прокуратуры, убийство посла РФ — провокация, нацеленная на подрыв турецко-российских отношений, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- Норвегия может заблокировать покупку «Трансмашхолдингом» завода у Rolls-Royce
- Греция откроется для российских туристов с 14 мая
- На Украине предложили сделать английский язык вторым обязательным
- Синоптик предупредил москвичей о «барическом молотке»
- Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru