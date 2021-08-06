Суд в пятницу огласит приговор брату Навального по «санитарному делу»

Преображенский суд Москвы 6 июля в 12 часов вынесет приговор брату оппозиционера Алексея Навального Олегу по так называемому "санитарному делу", вызванного нарушением антиковидных мер зимой этого года в Москве.

Навального обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм путем призыва жителей Москвы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях. ТАСС отмечает, что решение суда зачитают без слушателей и журналистов.

Сторона обвинения запрашивала для Навального наказание в виде одного года условно с испытательным сроком три года. При этом защита в лице адвоката Никоса Параскевова считает вину Навального недоказанной.

Ранее Олег Навальный уже был судим. В 2014 году он получил 3,5 года лишения свободы в колонии за мошенничество по делу "Ив Роше".

