Суд в Белоруссии определил, что делать с сотрудницей Ельцин Центра
Сотрудница Ельцин Центра в Екатеринбурге Марина Петрушко отпущена из-под стражи в Белоруссии. Суд в Барановичах, принявший это решение, внес ей предупреждение.
Как уточнили в пресс-службе Ельцин Центра, шеф-редактор его интернет-проектов не будет оштрафована, передает URA.RU. Там поблагодарили за участие в судьбе журналистки диппредставительство России в Минске, посла Дмитрия Мезенцева и адвоката Антона Гашинского.
Петрушко была задержана белорусскими силовиками в воскресенье, 25 октября – её заподозрив в участии в протестных акциях. Сама она своей вины не признала. Девушка направлялась к матери, которая перенесла инсульт.
Марина Петрушко — гражданка России, Барановичи — ее малая родина, где она родилась.
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