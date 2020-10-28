Суд в Белоруссии определил, что делать с сотрудницей Ельцин Центра

Сотрудница Ельцин Центра в Екатеринбурге Марина Петрушко отпущена из-под стражи в Белоруссии. Суд в Барановичах, принявший это решение, внес ей предупреждение.

Как уточнили в пресс-службе Ельцин Центра, шеф-редактор его интернет-проектов не будет оштрафована, передает URA.RU. Там поблагодарили за участие в судьбе журналистки диппредставительство России в Минске, посла Дмитрия Мезенцева и адвоката Антона Гашинского.

Петрушко была задержана белорусскими силовиками в воскресенье, 25 октября – её заподозрив в участии в протестных акциях. Сама она своей вины не признала. Девушка направлялась к матери, которая перенесла инсульт.

Марина Петрушко — гражданка России, Барановичи — ее малая родина, где она родилась.

