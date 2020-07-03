Суд удовлетворил иск Мединского о защите чести к «Ленте.ру»

Иск помощника президента РФ Владимира Мединского о защите чести и достоинства к интернет-изданию «Ленте.ру» удовлетворен судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мединского Елену Забралову.

Как отмечает агентство, иск был подан Мединским на издание после публикации на его сайте статьи с заголовком «Как Мединский врет россиянам». Забралова заявила, суд удовлетворил исковые требования экс-министра культуры.

Адвокат Мединского добавила, что «Лента.ру» должна в течение 7 дней с момента вступления решения в законную силу опровергнуть распространенную ранее информацию и выплатить истцу моральный ущерб.

Мединский с 2012 по 2020 годы занимал пост министра культуры. С января 2020 года назначен помощником президента.

