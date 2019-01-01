Суд продлил арест экс-министру Михаилу Абызову

Число жертв пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае выросло до четырех человек Губернатор не знал о лагере Премьер Медведев: не знал, значит, плохо исполняет обязанности Кто лукавит: губернатор или директор лагеря? С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур