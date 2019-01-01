Суд продлил арест экс-министру Михаилу Абызову

Басманный райсуд столицы продлил до 25 октября арест бывшему министру Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о хищении 4 миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, сообщает Агентство «Москва».

На этот же срок продлен арест Галины Фрайденберг и Николая Степанова, Александра Пелипасова, Максима Русакова и Сергея Ильичева.

Отмечается, что защита экс-министра вновь представила суду личные поручительства Александра Волошина, Аркадия Дворковича, Натальи Тимаковой, Ксении Раппопорт и Чулпан Хаматовой.

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ФОТО: РИА Новости/ Сергей Мамонтов
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