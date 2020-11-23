Суд не стал рассматривать иск Навального к Пескову

Пресненский районный суд Москвы оставил без движения иск оппозиционера Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщили в пресс-службе суда.

По какой причине было принято такое решение в суде не уточнили.

Иск Навального к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации был подан 16 ноября. Оппозиционер требовал признать несоответствующими действительности слова представителя Кремля о том, что с политиком работают «специалисты ЦРУ».

Пресс-секретарь российского лидера обвинил блоггера в работе с сотрудниками ЦРУ США после того, как в интервью Der Speigel Навальный, заявил, что за его отравлением стоит лично президент РФ Владимир Путин. Комментировать иск оппозиционера Песков отказался.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска. Его госпитализировали после экстренной посадки в Омске, а позже перевезли в берлинскую клинику Charite. Немецкие медики сообщили, что политик был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», при этом российские специалисты диагностировали нарушение обмена веществ.

В юридической службе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сообщили, что Федеральная служба безопасности не увидела оснований для возбуждения дела о разработке и производстве химического оружия в связи с заявлением после возможного отравления Алексея Навального.

