Суд ЕС обязал Польшу выплатить штраф в 320 миллионов евро

Суд Евросоюза отклонил иск Польши и подтвердил, что страна должна выплатить штраф в размере более 320 миллионов евро, который наложили из-за ее отказа в срок выполнить требование суда привести свое законодательство в соответствие с правилами ЕС. Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Варшава пыталась добиться отмены или частичного снижения штрафов за 2022-2023 годы, которые были наложены на нее из-за отказа своевременно подчиниться решению суда.

Как напоминает Суд Европейского союза, 1 апреля 2021 года Еврокомиссия подала иск против Польши за неисполнение обязательств, добиваясь признания того, что некоторые законодательные изменения, касающиеся организации польской системы правосудия, принятые в декабре 2019 года, нарушают законодательство ЕС.

В этом споре трибунал обязал Польшу, в частности, приостановить применение ряда положений национального законодательства, оспариваемых ЕК. Поскольку Польша не выполнила эту меру, 27 октября 2021 года ей было предписано выплачивать ЕК ежедневный штраф в размере миллиона евро. Штраф снизили до 500 тысяч евро в день, начиная с 21 апреля 2023 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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