Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования

Государства, входящие в Североатлантический альянс, приняли решение о создании новой миссии патрулирования на Балтийском море. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

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При этом польский министр подчеркнул, что задействованы в охране Балтики будут все страны альянса, а не только те, что имеют выход к этому морю.

Он назвал также учреждение миссии – результатом эффективной деятельности Польши на посту председателя ЕС.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пригрозил закрыть для российских кораблей Балтийское море, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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