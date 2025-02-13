Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования
Государства, входящие в Североатлантический альянс, приняли решение о создании новой миссии патрулирования на Балтийском море. Об этом рассказал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает РИА Новости.
При этом польский министр подчеркнул, что задействованы в охране Балтики будут все страны альянса, а не только те, что имеют выход к этому морю.
Он назвал также учреждение миссии – результатом эффективной деятельности Польши на посту председателя ЕС.
Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пригрозил закрыть для российских кораблей Балтийское море, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Еврокомиссия: США не информировали Евросоюз о разговоре Трампа и Путина
- Обязательную маркировку звонков введут для защиты от мошенников
- Число пострадавших из-за наезда на людей автомобиля в Мюнхене выросло до 28
- Вика Цыганова высмеяла присвоение Кате Лель звания заслуженной артистки России
- На Wildberries начали продавать футболки с изображением Путина и Трампа
- Госдума отклонила законопроект о запрете курения на остановках и у подъездов
- Спрос на путешествия вдвоем перед Днем святого Валентина вырос на 14%
- Трамп назвал «великолепными» переговоры с Россией и Украиной
- СМИ: Налоговый долг Блиновской снизился почти вдвое
- СМИ: Джон Литгоу стал главным кандидатом на роль Дамблдора в новом «Гарри Поттере»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru