Страны НАТО договорились о создании на Балтике новой миссии патрулирования

При этом польский министр подчеркнул, что задействованы в охране Балтики будут все страны альянса, а не только те, что имеют выход к этому морю.

Он назвал также учреждение миссии – результатом эффективной деятельности Польши на посту председателя ЕС.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс пригрозил закрыть для российских кораблей Балтийское море, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

