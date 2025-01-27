Страны из Азии и Африки подали заявки на статусы партнеров и наблюдателей в ШОС

Государства из разных частей Азии и Африки рассматриваются на статус наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в беседе с РИА Новости.

Говоря о странах, которые подали соответствующие заявки в организацию, Ермекбаев подчеркнул, что ШОС – в целом евразийское объединение.

«Заявители на предоставление статусов партнеров, наблюдателей находятся и в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, и в Западной Азии. Некоторые государства даже находятся на африканском континенте, на его севере и востоке», — рассказал генсек.

По его словам, на рассмотрении находятся шесть и восемь заявок на статус государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Ермекбаев подчеркнул, что ШОС хочет развивать практическое сотрудничество с партнерами и наблюдателями «независимо от их статуса».

Ранее генсек ШОС рассказал, что работа по созданию собственной валюты организации пока обсуждается, напоминает 360.ru.

