Страны из Азии и Африки подали заявки на статусы партнеров и наблюдателей в ШОС
Государства из разных частей Азии и Африки рассматриваются на статус наблюдателей и партнеров по диалогу Шанхайской организации сотрудничества. Об этом заявил генсек ШОС Нурлан Ермекбаев в беседе с РИА Новости.
Говоря о странах, которые подали соответствующие заявки в организацию, Ермекбаев подчеркнул, что ШОС – в целом евразийское объединение.
«Заявители на предоставление статусов партнеров, наблюдателей находятся и в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, и в Западной Азии. Некоторые государства даже находятся на африканском континенте, на его севере и востоке», — рассказал генсек.
По его словам, на рассмотрении находятся шесть и восемь заявок на статус государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. Ермекбаев подчеркнул, что ШОС хочет развивать практическое сотрудничество с партнерами и наблюдателями «независимо от их статуса».
Ранее генсек ШОС рассказал, что работа по созданию собственной валюты организации пока обсуждается, напоминает 360.ru.
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