Страны ЕС не смогли согласовать бюджет фонда помощи Украине

Как отмечается, Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда в размере около 5 миллиардов евро, но это не получило единой поддержки стран-членов.

В Европе надеются с помощью фонда выстроить более совершенный механизм по финансированию Киева, но раз за разом не могут договориться из-за отсутствия единогласного решения по ряду вопросов.

Ранее стало известно, что Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

