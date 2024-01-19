Страны ЕС не смогли согласовать бюджет фонда помощи Украине

Представители Венгрии не позволили странам Евросоюза согласовать размер ежегодного бюджета фонда помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как отмечается, Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда в размере около 5 миллиардов евро, но это не получило единой поддержки стран-членов.

В Европе надеются с помощью фонда выстроить более совершенный механизм по финансированию Киева, но раз за разом не могут договориться из-за отсутствия единогласного решения по ряду вопросов.

Ранее стало известно, что Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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