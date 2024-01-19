Страны ЕС не смогли согласовать бюджет фонда помощи Украине
Представители Венгрии не позволили странам Евросоюза согласовать размер ежегодного бюджета фонда помощи Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечается, Европейская служба внешних связей предложила установить ежегодный бюджет фонда в размере около 5 миллиардов евро, но это не получило единой поддержки стран-членов.
В Европе надеются с помощью фонда выстроить более совершенный механизм по финансированию Киева, но раз за разом не могут договориться из-за отсутствия единогласного решения по ряду вопросов.
Ранее стало известно, что Венгрия и Еврокомиссия далеки от соглашения по финансированию Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Умерла автор романов «Жизнеописание Льва» и «Пролог» Наталия Репина
- Певец SHAMAN оказался в тюрьме новом клипе «Живой»
- Страны ЕС не смогли согласовать бюджет фонда помощи Украине
- Green Day выпустили альбом Saviors
- Суд арестовал главу узбекской диаспоры Баратова
- В Новосибирске ввели режим ЧС из-за череды аварий в системе теплоснабжения
- Анна Пересильд рассказала, как ей досталась роль Айгуль в сериале «Слово пацана»
- В центре Челябинске загорелся рынок
- Рублев вышел в четвертый круг Australian Open
- Концерт Кристины Орбакайте в Улан-Удэ отменили после жалоб общественников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru