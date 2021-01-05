«Страны бы не было». Песков рассказал, как Путин спас Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что Владимир Путин спас Российскую Федерацию от «парада независимостей».
По словам представителя Кремля, в конце 1990-х, когда он работал в российском посольстве в Турции, разные республики РФ «претендовали чуть ли не на независимость» и намеревались «открывать свои собственные квазипосольства по всему миру».
«Чуть-чуть не начался парад независимостей, как это было во время Советского Союза. Не приди тогда Путин, страны бы не было. Я был всему этому свидетель», - подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Путин редко, но довольно серьезно критиковал его действия, собщает РИА ФАН. По словам Пескова, это происходит редко, но иногда после критики главы государства «жить не хочется».
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