Страны БРИКС обсудят дедолларизацию и расширение объединения
23 июня 202200:20
Страны БРИКС обсудят курс на дедолларизацию и расширение объединения в ходе четырнадцатого саммита. Об этом сообщает ТАСС.
Как ожидается, страны обсудят дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в различных сферах. Саммит пройдет в формате видеоконференции. Участие в ней также примет президент РФ Владимир Путин.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Объединения образовано в 2006 году, ЮАР вступила в него в 2010 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru