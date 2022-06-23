Страны БРИКС обсудят дедолларизацию и расширение объединения

Страны БРИКС обсудят курс на дедолларизацию и расширение объединения в ходе четырнадцатого саммита. Об этом сообщает ТАСС.

Как ожидается, страны обсудят дальнейшее сотрудничество и взаимодействие в различных сферах. Саммит пройдет в формате видеоконференции. Участие в ней также примет президент РФ Владимир Путин.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Объединения образовано в 2006 году, ЮАР вступила в него в 2010 году.

