«Странная истерика»: Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Реакция Запада на инцидент с самолетом Ryanair — «странная истерика», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».

«Это настоящая истерика. Странная истерика, ничем не подкрепленная с точки зрения ни права международного, ни собственного опыта», — считает дипломат.

Захарова отметила, что западные партнеры, совершая подобное, ни разу не сопровождали это «аналогичными заявлениями, истеричными криками».

Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер компании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Взрывного устройства на борту не обнаружили, однако после посадки лайнера правоохранители задержали летевшего этим рейсом основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, гражданку РФ Софию Сапегу.

