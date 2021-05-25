«Странная истерика»: Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Реакция Запада на инцидент с самолетом Ryanair — «странная истерика», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».
«Это настоящая истерика. Странная истерика, ничем не подкрепленная с точки зрения ни права международного, ни собственного опыта», — считает дипломат.
Захарова отметила, что западные партнеры, совершая подобное, ни разу не сопровождали это «аналогичными заявлениями, истеричными криками».
Следовавший из Афин в Вильнюс лайнер компании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. Взрывного устройства на борту не обнаружили, однако после посадки лайнера правоохранители задержали летевшего этим рейсом основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его спутницу, гражданку РФ Софию Сапегу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- «Странная истерика»: Захарова прокомментировала реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
- Белый дом назвал темы встречи Путина и Байдена
- Представитель российского посольства встретился с арестованной в Белоруссии россиянкой
- МВД РФ исключило Тихановскую из списка разыскиваемых лиц
- В Белом доме заявили о подготовке санкций против Белоруссии
- Опубликовано видео с признанием арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги
- Великобритания запретила «Белавиа» летать через свое воздушное пространство
- В Госдуме предложили ежемесячно выплачивать россиянам по 10 тысяч рублей
- «Белавиа» отменила рейсы на Украину до 31 августа
- Меркель: Германия и США продолжат обсуждение «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru