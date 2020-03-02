Сторонники Нетаньяху лидируют на парламентских выборах в Израиле

По данным экзит-поллов, блок правоцентристских партий в главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на выборах в парламент в стране. Об этом сообщает Интерфакс.

Как отмечает агентство, сторонники премьера могут гарантировать себе 60 мест в Кнессете, что на 1 место меньше, чтобы получить большинство. Израильские СМИ считают, что Нетаньяху найдет поддержку у "перебежчиков" из других партий и сформирует новый кабмин.

Главными соперниками Нетаньяху является левоцентристский блок «Кахоль-Лаван» во главе с экс-начальником Генштаба Бени Ганцем.

Эти выборы стали для Израиля третьими за 11 месяцев. По данным РБК, это первый случай в истории государства.





