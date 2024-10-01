Столтенберг: Силы НАТО достигли 500 тысяч человек в высокой готовности
Численность сил НАТО достигла 500 тысяч в состоянии высокой готовности. Об этом заявил уходящий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По его словам, за последние десять лет блок прошел самую серьезную трансформацию.
«Мы перешли от тысяч до полумиллиона человек в состоянии высокой готовности», — подчеркнул Столтенберг.
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 1 октября началась процедура смены генсека блока. Столтенберг сложит свои полномочия, новым генеральным секретарем станет экс-премьер, министр по общим вопросам Нидерландов Марк Рютте, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru