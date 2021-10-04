Столтенберг предложил возобновить формат «Россия-НАТО»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в рамках генассамблеи ООН предложил восстановить формат «Россия-НАТО», сообщил председатель международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
По его словам, Лавров, со своей стороны, предложил достичь договоренностей по конкретным вопросам, чтобы процесс не перерос с безрезультативные переговоры.
Глава МИД предложил обсудить отведение вооруженных сил «в местах соприкосновения», но получил отказ Столтенберга.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что недопустимо игнорировать намерения Великобритании по наращиванию ядерного потенциала.
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