Столтенберг: Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал НАТО о своём намерении посетить Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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По его словам, в ходе своего визита в Москву Орбан представляет Венгрию, но не Североатлантический альянс.

«Ожидаю, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве», - заключил Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл в Россию «в рамках миссии мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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