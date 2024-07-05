Столтенберг: Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию

По его словам, в ходе своего визита в Москву Орбан представляет Венгрию, но не Североатлантический альянс.

«Ожидаю, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве», - заключил Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл в Россию «в рамках миссии мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

