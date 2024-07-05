Столтенберг: Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал НАТО о своём намерении посетить Россию. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.
По его словам, в ходе своего визита в Москву Орбан представляет Венгрию, но не Североатлантический альянс.
«Ожидаю, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет возможность обсудить переговоры, которые у него состоялись в Москве», - заключил Столтенберг.
Ранее пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл в Россию «в рамках миссии мира», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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