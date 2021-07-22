Стилист Зверев подал заявление на участие в выборах в Госдуму
Певец и стилист Сергей Зверев подал заявление на участие в выборах в Госдуму от Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской избирательной комиссии Бурятии.
В сообщении говорится, что Зверев был выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» по одномандатному избирательному округу № 9 «Республика Бурятия - Бурятский одномандатный избирательный округ».
Ранее сам стилист заявил, что решил участвовать в выборах в Госдуму по просьбе тех, кто следил за его деятельностью в области экологии, сообщает Ura.ru. По словам Зверева, сначала он не соглашался, но теперь будет выдвигаться от одномандатного округа и по федеральному списку.
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