Стилист Зверев подал заявление на участие в выборах в Госдуму

Певец и стилист Сергей Зверев подал заявление на участие в выборах в Госдуму от Бурятии, сообщает пресс-служба республиканской избирательной комиссии Бурятии.



В сообщении говорится, что Зверев был выдвинут политической партией «Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» по одномандатному избирательному округу № 9 «Республика Бурятия - Бурятский одномандатный избирательный округ».

Ранее сам стилист заявил, что решил участвовать в выборах в Госдуму по просьбе тех, кто следил за его деятельностью в области экологии, сообщает Ura.ru. По словам Зверева, сначала он не соглашался, но теперь будет выдвигаться от одномандатного округа и по федеральному списку.

