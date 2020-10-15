СМИ установили местонахождение Навального в Германии

Алексей Навальный восстанавливается после лечения в клинике «Шарите» в коммуне Ибах на юго-западе Германии, сообщает агентство DPA со ссылкой на собственные источники.

По словам бургомистра общины Гельмута Кайзера, в Ибахе, вместе с семьёй, находится человек, «представляющий общественный интерес». Глава комунны отметил, что этим людям «нужна очень сильная личная охрана», поэтому полиция может проводить дополнительные проверки.

Ранее Алексей Навальный рассказал, что самолёт, который доставил его в Германию, а также счёт за лечение от больницы «Шарите» оплатили предприниматель Борис Зимин, экономист Сергей Алексашенко, айтишник Роман Иванов, а также сооснователь сети салонов сотовой связи «Евросеть» Евгений Чичваркин, который, кроме этого, взял на себя расходы на реабилитацию, дальнейшее лечение и проживание в ФРГ.

Навальный потерял сознание 20 августа в самолете. Врачи омской больницы заявили о нарушении обмена веществ, а в Германии, куда через два дня доставили оппозиционера, нашли следы яда «Новичок». С этим препаратом связывают российский НИИ органической химии и технологии, который попал под санкции Евросоюза против России.

В санкционный список также попали директор ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава управления кремлёвской администрации по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибирском ФО Сергей Меняйло и два замминистра обороны - Алексей Криворучко и Павел Попов.

