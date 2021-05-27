Стало известно, что будут обсуждать Путин и Лукашенко 28 мая
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Сочи обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что на переговорах, которые пройдут 28 мая, главы государств также рассмотрят вопросы реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.
Кроме того, Путин и Лукашенко затронут тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства, говорится в заявлении Кремля.
Ранее стало известно, что 16 июня в Женеве президент РФ Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом, сообщает RT.
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