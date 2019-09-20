Стали известны темы переговоров Трампа с Зеленским

По информации РИА Новости, президенты обсудят экономическое и энергетическое партнерство. Кроме того, Трамп намерен выразить озабоченность вмешательством Китая в украинскую экономику.

Переговоры президентов состоятся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Ранее Трамп заявил о своей готовности принять участие в диалоге между Россией и Украиной.

