Стали известны темы переговоров Трампа с Зеленским
20 сентября 201922:58
Администрация США объявила темы, которые американский лидер Дональд Трамп планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По информации РИА Новости, президенты обсудят экономическое и энергетическое партнерство. Кроме того, Трамп намерен выразить озабоченность вмешательством Китая в украинскую экономику.
Переговоры президентов состоятся в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Ранее Трамп заявил о своей готовности принять участие в диалоге между Россией и Украиной.
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