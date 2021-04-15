Стали известны российские компании из санкционного списка США

Минфин США опубликовал список 25 российских компаний, которые попали под новые санкции, о которых объявил президент США Джо Байден. Документ опубликован на сайте американского ведомства.

В частности, в список компаний, которые по мнению США, поддерживают киберактивность российской разведки, попали Военный инновационный технополис «Эра», АО «Пасит», ФГАНУ НИИ «Спецвузавтоматика», ООО «НеоБИТ», АО «АСТ» и АО «Позитив текнолоджиз».

К компаниям, которые Вашингтон ситает причастными к попыткам повлиять на президентские выборы США в 2020 году, отнесли 16 организаций, в том числе веб-сайт South front, базирующееся в Крыму издание Newsfront, Фонд стратегической культуры, ООО ИА «Инфорос», а также Фонд защиты национальных ценностей и другие.

Кроме того, Association for free research and International cooperation, ООО «Юниджет», OOO «Транс логистик» и Фонд стратегической культуры американские власти связали с деятельностью российского предпринимателя Евгения Пригожина и тоже внесли в чёрный список.

Также санкции США коснулись компаний, которые администрация Байдена связала с «оккупацией Крыма и нарушением прав человека». В этом списке три компании, а именно АО «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск», а также «Симферополь СИЗО-1».

Всего США ввели санкции против 32 юридических и физических лиц, которые, по мнению Вашингтона, были привлечены российскими властями для попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства, сообщает журнал «Профиль».

