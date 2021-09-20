Стали известны итоги онлайн-голосования по Москве

Партия «Единая Россия» победила по итогам онлайн-голосования в Госдуму в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на данный оперативного штаба.

За единороссов проголосовали 44,77% участников дистанционного электронного голосования. Второе место у КПРФ (15,53%), ТОП-3 замыкает партия «Новые люди» (7,86%). Также в Госдуму проходят ЛДПР (7,45%) и «Справедливая Россия - За правду» (6,84%).

Ранее Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в России состоялись, сообщает телеканал «МИР 24». По её словам, явка по итогам подсчета 98,5% протоколов составила 51,68%, что больше, чем в 2016 году.

