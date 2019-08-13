Стала известна реакция Путина на акции протеста в Москве

Владимир Путин в курсе акций протеста, проходящих в Москве с середины июля текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Однако в Кремле не считают происходящее политическим кризисом.

«Президент, разумеется, обращает внимание на происходящее... Но вы знаете, что в России ежедневно происходит огромное количество событий, которые являются, естественно, вопросами для внимания президента. И совсем не по каждому ему надо высказывать свою точку зрения», — сказал Песков.

Кроме того, он напомнил, что акции протеста происходят во всём мире, и далеко не всегда носят политический характер. «Иногда эти акции имеют смешанный характер — такой протестно-гулятельно-развлекательный характер. Тоже такие симбиозы встречаются, поэтому здесь нужно достаточно адекватно оценивать происходящее», — заключил пресс-секретарь президента.

Также Песков отметил, что нужно смотреть на форму организации митингов — были ли они согласованы со столичными властями, или же носили нелегитимный характер.

«Имела место и согласованная акция, и попытки организации общественных беспорядков», — цитирует Пескова RT.

Напомним, в Москве с середины июля идут акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Большинство акций было не согласовано со столичными властями. На митингах 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек соответственно. 10 августа состоялась согласованная акция на проспекте Сахарова, собравшая от 20 до 60 тысяч человек. Однако после её окончания часть публики решила продолжить акцию, и пошла гулять по центру столицы, где и начались задержания.

