Стала известна дата обращения Путина к Федеральному собранию
23 декабря 201912:32
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 15 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, «предметная работа» над содержанием выступления уже началась, передает «Интерфакс».
19 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась 4 часа 18 минут. По данным ВЦИОМ, после этого выступления рейтинг президента вырос с 62,5% до 64%, писала «Газета.ру».
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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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