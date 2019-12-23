Стала известна дата обращения Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 15 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, «предметная работа» над содержанием выступления уже началась, передает «Интерфакс».

19 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась 4 часа 18 минут. По данным ВЦИОМ, после этого выступления рейтинг президента вырос с 62,5% до 64%, писала «Газета.ру».

