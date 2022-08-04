США заявили о готовности на все шаги для возвращения американских заключенных из РФ

Власти США готовы сделать все необходимые шаги для возвращения на родину американских заключенных в России. Такое заявление сделали в Белом доме, передает ТАСС.

Речь идет об американских граждан Бриттни Грайнер (была осуждена на 9 лет за контрабанду и хранение наркотиков) и Поле Уилане (осужден за шпионаж).

В Белом доме также призвали российские власти принять предложение об обмене, сделанное американской стороной.



Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. По некоторым данным, российская сторона хочет провести обмен по формуле «два на два».

