США заявили о готовности на все шаги для возвращения американских заключенных из РФ
Власти США готовы сделать все необходимые шаги для возвращения на родину американских заключенных в России. Такое заявление сделали в Белом доме, передает ТАСС.
Речь идет об американских граждан Бриттни Грайнер (была осуждена на 9 лет за контрабанду и хранение наркотиков) и Поле Уилане (осужден за шпионаж).
В Белом доме также призвали российские власти принять предложение об обмене, сделанное американской стороной.
Ранее американская сторона предложила РФ обменять российского бизнесмена Виктора Бута, который был осужден в США за торговлю оружием, на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. По некоторым данным, российская сторона хочет провести обмен по формуле «два на два».
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