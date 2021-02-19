США заявили, что не будут торопиться с выводом своих военных из Афганистана

Власти США не намерены "поспешно" выводить военный контингент из Афганистана. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Джеймс Остин, передает Интерфакс.

В Пентагоне заверили союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО), что не собираются "поспешно или неорганизованно" выводить войска. В ведомстве добавили, что новая администрация Белого дома детально изучает соглашение с запрещенным в России террористическим движением "Талибан" и уточняет, выполнялись ли условия договора.

Соглашение было заключено 29 февраля 2020 года, его целью было начало мирного урегулирования конфликта в Афганистане. "Талибан" не должен был использовать территорию Афганистана "для подрыва безопасности" стран НАТО, в свою очередь США обязались вывести войска за 14 месяцев.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с лидерами государств альянса заявил, что Афганистан предлагает "непростой выбор", и констатировал, что окончательного решения о присутствии войск НАТО принято не было.

