США выступили в защиту Польши после заявления Путина о Второй мировой войне

Посол США в Варшаве выступил в защиту Польши после заявлений президента России Владимира Путина о том, что Польша несет ответственность за начало Второй мировой войны. Об этом пишет Associated Press, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«Уважаемый президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша стала жертвой этого ужасного конфликта», - цитирует агентство посла Жоржетт Мосбахер.

Агентство отмечает, что недавно Путин утверждал, что сговор западных держав с Адольфом Гитлером подготовил почву для Второй мировой войны. В частности, он выделил Польшу, назвав ее антисемитской страной, которая приветствовала планы Гитлера уничтожить европейских евреев.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с протестом против слов Путина в воскресенье, заявив, что они являются преднамеренной «ложью» и утверждая, что Путин пытается отвлечь внимание от недавних политических неудач России.

Как отмечает Associated Press, отношения между Россией и Польшей были напряженными с тех пор, как 30 лет назад Польша отказалась от контролируемого Москвой коммунистического правления и начала сближаться с Западом. С тех пор Польша присоединилась к НАТО, Европейскому союзу и поддерживает тесный союз с Соединенными Штатами.

