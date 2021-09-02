США выделят Украине более 45 млн долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине будет выделено более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

Соответствующее обязательство Вашингтона содержалось совместном заявлении «Об американо-украинском стратегическом партнёрстве», принятом 1 сентября по итогам встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Ранее в США заявили о намерении выделить Украине более 463 миллионов долларов на демократические реформы, сообщает «Свободная пресса».

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьСШАУкраинаДжо БайденВладимир Зеленский
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