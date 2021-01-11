США ввели санкции против украинских граждан и организаций из-за вмешательства в выборы
Семеро граждан Украины и четыре информационных ресурса попали в санкционный список США в связи со вмешательством в американские выборы, сообщается на официальном сайте американского Министерства финансов.
Ограничения введены в отношении ТОВ «Ера-Медиа» и «Скептик» («Бегемот Медиа»), а также информационных агентств Only News и Nabuleaks.
Кроме того, под санкции попали Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.
По версии властей США, попавшие в список граждане и организации якобы связаны с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом и причастны к «связанной с Россией сети влияния».
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