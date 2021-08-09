США ввели санкции против трех организаций из России
Вашингтон ввёл ограничительные меры в отношении трёх организаций из России, заподозрив их в нарушении законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения в Иране, Корейской Народно-Демократической Республике и Сирии. В чёрный список включены научно-производственное предприятие «Пульсар», компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest.
Уведомление об этом Государственный департамент внёс в сборник официальных документов правительства Соединённых Штатов Америки- Федеральный реестр. В санкционный список также включены военизированное ополчение «Асаиб Ахль аль-Хакк» из проправительственного подразделения шиитов в Ираке, проиранская группировка «Катаиб Хезболлах», ливанское шиитское движение «Хезболлах», также две торговые компании в Сирии.
Санкции предусматривают запрет на покупку любыми ведомствами США продукции и услуг этих компаний, продажу им оружия и военной техники, выдачу лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля. Ограничения действуют также в отношении «преемников», подразделений и филиалов вышеозначенных организаций. В чем именно они «провинились» в Госдепартаменте не уточняют.
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