США ввели ограничения против девяти чиновников Кубы
30 ноября 202121:54
Госдеп США объявил о введении визовых ограничений против девяти высокопоставленных чиновников Кубы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что чиновники, попавшие под ограничения, представляют МВД и вооруженные силы страны.
Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, санкции введены из-за действий властей в отношении мирных митингующих 15 ноября. По словам политика, кубинские власти пытаются «заглушить голоса» людей через репрессии и задержания.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru