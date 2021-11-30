США ввели ограничения против девяти чиновников Кубы

Госдеп США объявил о введении визовых ограничений против девяти высокопоставленных чиновников Кубы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что чиновники, попавшие под ограничения, представляют МВД и вооруженные силы страны.

Как заявил госсекретарь Энтони Блинкен, санкции введены из-за действий властей в отношении мирных митингующих 15 ноября. По словам политика, кубинские власти пытаются «заглушить голоса» людей через репрессии и задержания.




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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СШАКуба
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