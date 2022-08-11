США введут санкции против РФ и Ирана в случае поставок беспилотников Москве
11 августа 202221:55
Власти США заявили о введении санкции против РФ и Ирана в случае, если Тегеран поставит Москве беспилотные аппараты. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что по данным США Иран намерен поставить РФ несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружения. Также Салливан заявил, что Иран планирует обучать российских военных пользованию летательными аппаратами.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru