США введут санкции против РФ и Ирана в случае поставок беспилотников Москве

Власти США заявили о введении санкции против РФ и Ирана в случае, если Тегеран поставит Москве беспилотные аппараты. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что по данным США Иран намерен поставить РФ несколько сотен беспилотников, в том числе способных нести вооружения. Также Салливан заявил, что Иран планирует обучать российских военных пользованию летательными аппаратами.