США восстановят беспошлинную торговлю с Украиной
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по некоторым позициям. Информация об этом содержится в прокламации американского лидера, которую распространил Белый дом.
Президент сообщил, что после повторного рассмотрения вопроса было принято решение, что Киев добился прогресса в предоставлении эффективной и адекватной защиты прав интеллектуальной собственности.
Однако, уточняют Известия, пока что неизвестно, о каких товарах именно идет речь. RT поясняет, что решение президента вступает в силу с 1 ноября.
Газета.ру напоминает, что беспошлинный режим для некоторых товаров с Украины был приостановлен в декабре два года назад.
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