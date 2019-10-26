США восстановят беспошлинную торговлю с Украиной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по некоторым позициям. Информация об этом содержится в прокламации американского лидера, которую распространил Белый дом.

Президент сообщил, что после повторного рассмотрения вопроса было принято решение, что Киев добился прогресса в предоставлении эффективной и адекватной защиты прав интеллектуальной собственности.

Однако, уточняют Известия, пока что неизвестно, о каких товарах именно идет речь. RT поясняет, что решение президента вступает в силу с 1 ноября.

Газета.ру напоминает, что беспошлинный режим для некоторых товаров с Украины был приостановлен в декабре два года назад.





