США внесли в санкционный список три организаций из России

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки объявило о дополнении списка санкций еще тремя компаниями из России. Под ограничения подведены «Кумертауское авиационное производственное предприятие», военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения», а также «Конструкторское бюро приборостроения».

В Вашингтоне обосновали такое решение тем, что эти компании якобы нарушают американское законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения, имея в виду Иран, Северную Корею и Сирию, сообщает Москва 24.

В конце прошлого года Минфин США вычеркнул из «чёрного» списка три российские компании, одновременно пополнив его 17-ю физическими и 7-ю юридическими лицами, зарегистрированными в России. Эти меры были приняты по обвинению в участии в киберпреступлениях.

В январе Вашингтон вновь обновил санкционный список за счёт чиновников Крыма. Тогда же в Госдепартаменте заявили о том, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении России до тех пор, пока Крым не будет возвращён в состав Украины, отмечает Ura.ru.

