США внесли в чёрный список семь компаний из Китая
Семь технологических компаний из Китая попали в чёрный список Министерства торговли США, сообщает РИА Новости.
В Вашингтоне считают, что деятельность этих организаций идёт вразрез с американскими национальными интересами.
По мнению ведомства, упомянутые в списке компании причастны к «усилиям Китая по созданию суперкомпьютеров, позволяющих развивать ядерное и другое современное оружие», пишет The Washington Post. Отныне им запрещено использовать американские технологии без лицензии Министерства торговли США.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении обсудить со своими зарубежными партнёрами возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае, сообщает RT.
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