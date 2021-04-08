США внесли в чёрный список семь компаний из Китая

Семь технологических компаний из Китая попали в чёрный список Министерства торговли США, сообщает РИА Новости.

В Вашингтоне считают, что деятельность этих организаций идёт вразрез с американскими национальными интересами.

По мнению ведомства, упомянутые в списке компании причастны к «усилиям Китая по созданию суперкомпьютеров, позволяющих развивать ядерное и другое современное оружие», пишет The Washington Post. Отныне им запрещено использовать американские технологии без лицензии Министерства торговли США.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении обсудить со своими зарубежными партнёрами возможность бойкота зимних Олимпийских игр 2022 года в Китае, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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