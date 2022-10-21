США в декабре продемонстрируют новый бомбардировщик B-21 Raider

США планируют 2 декабря продемонстрировать новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Об этом сообщает «Интерфакс».

Планируется, что новый самолет будет представлен на заводе в городе Палмдейл в Калифорнии.

В Командовании глобальных ударов ВВС ВС США предстоящую презентацию назвали историческим моментом для страны.

Новый бомбардировщик создан корпорацией Northrop Grumman. Предыдущая презентация бомбардировщика состоялась 30 лет назад, отметили в Командовании.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БомбардировщикСША
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