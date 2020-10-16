США сократят число военных в Афганистане до 2,5 тысяч

Соответствующее заявление сделал советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. По его словам, на текущий момент в Афганистане находятся около 4,5 тыс. военнослужащих. О’Брайен отметил, что солдаты могут вернуться домой к Рождеству.

США выводят свои войска из Афганистана в рамках заключённого с членами радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России - НСН) соглашения в феврале текущего года. По соглашению, вывод войск произойдет в течение 14 месяцев. Договоренность предусматривает переход к началу мирного процесса в Афганистане.



