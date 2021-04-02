США сняли санкции с Международного уголовного суда

Руководство США отменило односторонние санкции, наложенные на Международный уголовный суд (МУС) экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

Кроме экономических ограничений, отменяются также визовые. Под действие рестрикций ранее попадал прокурор МУС Фату Бенсуда и глава судопроизводства Факисо Мочочоко. Блинкен в своем заявлении написал, что, по мнению новой администрации, санкционная политика была "неуместной и неэффективной".

Трамп подписал указ о санкциях в июне 2020 года. Санкции были введены из-за решений суда, принятых по ситуациям в Афганистане и Палестине. При этом Блинкен отметил, что новая администрация также не согласна с данными решениями.

