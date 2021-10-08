США продлили санкции против Турции
Президент США Джо Байден принял решение о продлении на один год санкций по Сирии в отношении Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
В заявлении президента отмечается, что деятельность Турции в Сирии подрывает борьбу с террористами и ставит под угрозу жизнь мирных граждан.
Санкции были введены впервые в 2019 году, когда Турция совершила военное вторжение в Сирию. Тогда в санкционный список попали чиновники военного ведомства Турции и ряд других высокопоставленных лиц.
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