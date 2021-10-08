США продлили санкции против Турции

Президент США Джо Байден принял решение о продлении на один год санкций по Сирии в отношении Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В заявлении президента отмечается, что деятельность Турции в Сирии подрывает борьбу с террористами и ставит под угрозу жизнь мирных граждан.

Санкции были введены впервые в 2019 году, когда Турция совершила военное вторжение в Сирию. Тогда в санкционный список попали чиновники военного ведомства Турции и ряд других высокопоставленных лиц.

